Bitlis Anadolu Lisesi\'nden sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti semineri

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Anadolu Lisesi tarafından, "Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti" semineri düzenlendi.

Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan okul müdürü Abdullah Güngör, öğrencileri geleceğe hazırlamak için etkinliğin yapıldığını söyledi.

Projenin il genelindeki 5 paydaş okul tarafından yürütüldüğünü belirten Güngör, "Bu okullar, Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesi, Tatvan Anadolu Lisesi, Tatvan Fen Lisesi, Ahlat Selçuklu Lisesi ve Nurullah Eren Anadolu Lisesi. Projede ve bu seminerimizde emeği olan tüm arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nevzat Engin, katılımcılara çevre bilinci ve doğanın önemi konularında bilgi verdi.

Slayt gösteriminin ardından seminer, öğrencilerin yaptığı sunumlarla sona erdi.