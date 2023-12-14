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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü, Tatvan Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü, Tatvan Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki Öğrencileri Ziyaret Etti

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bünyesindeki Tatvan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencileri ziyaret etti. Elmastaş, öğrencilerle görüşerek, eğitim süreçleri, yaşam koşulları ve geleceğe dair beklentilerini dinledi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü, Tatvan Erkek Öğrenci Yurdu\'ndaki Öğrencileri Ziyaret Etti
14.12.2023 - 14:36,
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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bünyesindeki Tatvan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencileri ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Elmastaş, öğrencilerle görüşerek, eğitim süreçleri, yaşam koşulları ve geleceğe dair beklentilerini dinledi.

Daha sonra yurt yöntemiyle bir araya gelen Elmastaş, "Bitlis Eren Üniversitesi olarak öğrenci merkezli bir yaklaşımla eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerin her türlü ihtiyacına yanıt vermek için çalışıyoruz." dedi.

Elmastaş'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Özel Kalem Müdürü Ahmet Şahap eşlik etti.

Kaynak: AA
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