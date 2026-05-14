Bitlis'te Hac Uğurlama Programı Düzenlendi

Bitlis'te, İl Müftülüğünce "Hacılarımızı Kadim Kent'ten Harameyn'e" temasıyla hac uğurlama programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahi dinletilerinin yapıldığı programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, hac ibadetinin manevi önemine değinerek, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.

Karakaya, "Yüce Allah hac ibadetinizi kabul eylesin. Kıymetli hemşerilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Mukaddes topraklara yapacağınız bu kutlu yolculuğun hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm hacı adaylarımızın sağlık, huzur ve esenlik içerisinde ibadetlerini tamamlayarak dönmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Kadir Koçak'ın duasının ardından hacı adaylarının kutsal topraklara uğurlanmasıyla sona eren programa, Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu, din görevlileri, hacı adayları ve vatandaşlar katıldı.