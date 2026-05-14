Bitlis'te Hac Uğurlama Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Hac Uğurlama Programı Düzenlendi

14.05.2026 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te düzenlenen hac uğurlama programında Validen dualar ve iyi dilekler ile hacılar uğurlandı.

Bitlis'te, İl Müftülüğünce "Hacılarımızı Kadim Kent'ten Harameyn'e" temasıyla hac uğurlama programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahi dinletilerinin yapıldığı programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, hac ibadetinin manevi önemine değinerek, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.

Karakaya, "Yüce Allah hac ibadetinizi kabul eylesin. Kıymetli hemşerilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Mukaddes topraklara yapacağınız bu kutlu yolculuğun hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm hacı adaylarımızın sağlık, huzur ve esenlik içerisinde ibadetlerini tamamlayarak dönmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Kadir Koçak'ın duasının ardından hacı adaylarının kutsal topraklara uğurlanmasıyla sona eren programa, Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu, din görevlileri, hacı adayları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Hac Uğurlama Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:22:48. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te Hac Uğurlama Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.