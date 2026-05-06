Bitlis'te Kış ve Bahar Bir Arada

BERFİN SİDAR AŞİT - Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te yüksek kesimlerde karla mücadele sürerken, mera ve ovalarda ise ilkbahar yağışlarıyla doğa canlandı, çiçekler açmaya başladı.

Son yılların en yağışlı mevsiminin yaşandığı, metrelerce kar örtüsünün bulunduğu kentin yüksek kesimlerinde, baharda da kışın etkileri sürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yaklaşık 2 bin rakımdaki Sarpkaya köyünde karla mücadele çalışmaları sürerken, mera ve ovalarda kar örtüsünün erimesi ve havanın ısınmasıyla doğa canlandı.

Bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan kentte kışın ağıllarda bakılan binlerce küçükbaş hayvanın yeşeren otlaklara çıkarılmasına başlandı.

Yüksek kesimlerin beyaz, mera ve ovaların yeşil örtüyle kaplı olduğu kent sakinleri, iki mevsimi bir arada yaşıyor.

"Bu yıl kış mevsimi uzun sürdü"

Ilıcak köyünde küçükbaş hayvanlarını meraya çıkaran Celal Taştan, AA muhabirine, bu yıl kış mevsiminin çetin ve yorucu geçtiğini söyledi.

Yoğun kar yağışından dolayı hayvancılık yapmakta zorlandıklarını belirten Taştan, "Uzun geçen kışın ardından ilkbaharın gelmesiyle hayvanlarımızı meralara bıraktık. İlkbaharın sevincini yaşıyoruz. Dağlarda, yüksek tepelerde kar var, ovada da bahar yaşanıyor. Bu yıl kış mevsimi uzun sürdü. Saman ve ot almak zorunda kaldık." dedi.

Gayda Ovası'nda küçükbaş hayvanlarını otlatan Abdullah Öcal ise "Hava çok güzel olduğu için hayvanlarımızı dışarı çıkardık. Kış çok uzun geçtiği için yorulduk, çok fazla ot ve saman harcadık. Kış çok yorucu geçti. Şükür meralar yeşerdi, tabiat canlandı." diye konuştu.

Besici Cengiz Muğlu da "Hava güneşli, doğa yeşillendi, tabiat açıldı. Artık hayvanımızı meraya bırakıyoruz. Kışın fazla arpa ve saman harcandığı için masrafımız çok oldu." ifadelerini kullandı.