Bitlis'te Nevruz Bayramı Kutlaması

Bitlis'te 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında program düzenlendi.

Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, baharın müjdecisi, birlik ve beraberliğin simgesi Nevruz Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Nevruz'un sadece bir mevsim değişikliği değil, aynı zamanda doğanın, insanlığın, kardeşliğin ve bir sürü güzelliğin yeniden doğuşunun adı olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Başta Türk Cumhuriyetleri, Asya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere asırlardır bu topraklarda farklı kültürleri ortak bir sevinçte buluşturan Nevruz, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte yaşama ve farklılıklardan güzellikler çıkarma iradesinin adı olmuştur. Ateş yakma ve demir dövme ritüelleri de Nevruz'un köklü gelenekleri arasındadır. Ateş arınmayı, kötülüklerden uzaklaşmayı simgelerken, demirin dövülmesi ise emeği, gücü ve yeni başlangıçları temsil etmektedir. Bu anlamlı günün ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa yeni bir başlangıç, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Nevruz Bayramımız kutlu olsun."

Karakaya, daha sonra Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bahçesinde nevruz ateşini yaktı.

Vali Karakaya, kurum amirleri ve öğrenciler, ateşin üzerinden atladı, halaylar çekerek nevruzu kutladı.