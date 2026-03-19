Bitlis\'te Nevruz Coşkusu

BİTLİS'te Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Vali Ahmet Karakaya ve protokol üyeleri, örste demir dövüp, yakılan ateşin üzerinden atladı.

Bitlis Kültür Merkezi'nde düzenlenen Nevruz Bayramı programına, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, Nevruz'un baharın müjdecisi olmasının yanı sıra birlik ve beraberliğin de simgesi olduğunu belirtti. Karakaya, "Başta Türki Cumhuriyetleri, Asya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere asırlardır bu topraklarda farklı kültürleri ortak bir sevinçte buluşturan Nevruz, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte yaşama iradesinin adıdır. Ateş yakma ve demir dövme ritüelleri Nevruz'un köklü gelenekleri arasındadır. Ateş arınmayı, demirin dövülmesi ise emeği ve yeni başlangıçları simgeler. Bu anlamlı günün ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, güne özel hazırlanan slayt gösterisi sunuldu. Programın devamında bahçede bir araya gelen protokol üyeleri, meşalelerle Nevruz ateşini yaktı. Vali Karakaya ve beraberindekiler örste demir döverken, katılımcılar halay çekip ateşin üzerinden atladı.