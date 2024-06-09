Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı

Bitlis\'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı

Bitlis-Van kara yolunda Vangölü Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazaya itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

09.06.2024 10:05
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Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Bitlis- Van kara yolunun Kuskunkıran Tüneli yakınlarında, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen, Vangölü Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüs şoförü ile bir yolcu hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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