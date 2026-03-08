Bitlis'te tıra arkadan çarpan otobüsteki 8 kişi yaralandı.
Bitlis-Baykan kara yolu Döşkaya köyü mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 ARB 621 plakalı otobüs, 66 KT 073 plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 8 kişi, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Otobüs Tıra Çarptı: 8 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?