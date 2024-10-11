Bitlis\'te Özel Eren Lisesi Açıldı

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Bitlis'te, Eren Holding tarafından yaptırılarak geçen yıl eğitim hayatına başlayan Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kentte birçok eğitim kurumu kazandıran Eren Holding, son olarak Bitlis merkezinde İngilizce ve Çince eğitim verilen özel bir lise inşa etti.

Her yıl 30 kız ve 30 erkek öğrencinin kabul edildiği Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nin açılış töreninde konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Eren Holding'in istihdam, eğitim ve sosyal alanda Bitlis'e yaptığı yatırım ve hizmetlerin sayısını bilmenin mümkün olmadığını söyledi.

"Hayırsever iş insanı" tabirine vizyoner bir yaklaşım getirdikleri için Eren Holding ailesine teşekkür eden Karakaya, kentte önemli bir eğitim kurumunun açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabilmenin en önemli unsurunun çocuklarını modern çağın gerektirdiği şekilde yetiştirebilmek olduğunu vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

"Devletimiz, hükümetlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız ve iş insanlarımız bu derdi kendilerine yüklemiş durumda. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında inşallah ülkemizi, bayrağımızı daha da yükseklere çıkarmakta kararlıyız. Çocuklarımız ve gençlerimiz İngiltere, Amerika ve Çin'e de gitseler, her zaman orada bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyarak yaşasınlar. Biz bunu istiyoruz ve bu güzel eğitim kurumları da buna hizmet ediyor. Eğer gelecek yılı düşünüyorsanız bir tohum saçın, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikin ama yüz yıl ve daha sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin. İnsan yetiştirmek için devletimizle kol kola giren ve büyük çaba sarf eden Ahmet Eren ağabeyimizi ve ailenin kıymetli üyelerini yürekten kutluyorum."

" Türkiye'de bunun benzeri zor olacak"

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, açılışını yaptıkları lisenin yanı sıra kente birçok okul kazandırdıklarını ifade etti.

Açılan lisenin kentte ilk defa kendilerinin işleteceği özel bir okul olduğunu anlatan Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nin önemi var. Türkiye Cumhuriyeti 'nin fen ve teknolojiye odaklanması gerektiği görüşündeyiz. Bu yüzden de okulu kurmaya karar verdik. Bu kadar yüksek standartlardaki bir okulu neden İstanbul'da açmadınız? para da kazanırdınız' diye söylendi. Bunun cevabı belli. Bitlis, Türkiye'nin en yoksul 3'ncü şehridir. Önceden de söylediğim gibi ilahi adalet de sosyal adalet de Bitlis'e yardımcı olmayı emreder. Bitlisli olduğumuz için önce biz koşacağız, üzerimize düşeni yapacağız. O bakımdan burada yaptırdığımız bu okul yüksek standartta. Öyle sanıyorum ki Türkiye'de bunun benzeri zor olacak. "

Buradan yetişen öğrencilerin bir kısmı yaz tatilinin 15 gününü Çin'de bir kısmının da İngiltere'de geçirdiğini söyleyen Eren, gelecek dönemlerde bu sayının daha da artacağını kaydetti.

Bu sayede öğrencilerin kendilerine olan güveninin artacağını hem de lisanlarını geliştireceklerini belirten Eren, "Çin bir teknoloji devi haline geliyor. Sadece üretim devi değil. Onların bu teknolojisinden de bilimsel anlamda yararlanmak için Çince bilen kişilere ihtiyaç var. Yani lokanta Çincesi değil, kitap Çincesini öğrenmeye ihtiyaçları var. Onun için bu öğrencilerden ilerleyen zamanlarda yalnız Bitlis değil Türkiye yararlanacak. Buradan mezun olanlar üniversiteye gidecekler. İstanbul ve Ankara'daki en gözde üniversiteler öğrencileri burslu olarak kabul edecekler." ifadelerini kullandı.

3 yılda 30 milyon dolar harcanarak inşa edilen lisede ilk yılı hazırlık olmak üzere 5 yıl eğitim verildiğini bildiren Eren, "Tam olarak öğrenci sayısı 300 öğrenci olacak. Yerimiz var ve daha fazla artırabiliriz. Kaliteden taviz vermeden öğrencileri yetiştirmek istiyoruz. Sınavda daha yüksek puan almış süper öğrenciler gelecek. Gelecek yıllarda sadece Bitlis ve çevresinden değil, bunu duyan İstanbul ve Ankara'daki aileler de çocuklarını buraya yollayacak." dedi.

"Türkiye'nin en gözde okulu haline gelecek"

Eren Holding Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eren, yüksek donanıma sahip kampüste geleceğe ufuk açacak gençlerin bilim üretmeye başlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda bulunduğumuz bu alan 4-5 yıllık bir projenin ürünüdür. Konferans salonları, kütüphaneler, spor salonları, gelişmiş laboratuvarlar, yurt binaları, öğretmen lojmanlarını da içinde bulunduran bir kampüs. Bu kampüs giderek büyüyor. Türkiye'nin en gözde okulu haline gelecek. Şimdiden çok değerli 120 öğrencimiz var. Bu öğrenciler burada İngilizce ve Çince öğreniyorlar, branş derslerini İngilizce alıyorlar. İngilizce, Türkiye'deki önde gelen okullarda öğretilmekte fakat Çince bizim bir ilavemiz olarak konuldu. Çünkü teknolojik olarak dünyaya fabrika görevi yapan Çin'in, kendimizin de sahip olduğu işlerde önemini anladık ve onun için öğrencilerimizin Çince öğrenmesini istedik."

Teorik olarak İngilizce ve Çince öğrenen öğrencilerin, bu yıl uygulamayı öğrenmek üzere İngiltere ve Çin'e gönderildiğini anlatan Eren, bu sayının giderek artacağını söyledi.

Halkın ve özellikle velilerin istediği milli değerlerde bir kampüs olmasını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Eren, "Çünkü milli değerlerimiz elden bırakılmayacak değerler. Sadece çağdaş değerlere sahip olmakla iş bitmiyor. Kendi değerlerimize de aynı önemi göstermemiz gerekiyor. Atatürk'ün 1924'te yurt dışına gönderilen 22 öğrenciyle çektiği telgrafta, 'Sizleri yurt dışına birer kıvılcım olarak gönderiyoruz ama dönüşünüzde alevler olarak ortaya çıkacaksınız.' diyor. Biz de öğrencilerimizi aynı amaçlar doğrultusunda yetiştirerek ülkemize alevler olarak yayılmalarını istiyoruz. Okulumuzun milletimize, memleketimize, şehrimize hayırlı öğrenciler yetiştirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Okulun açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Karakaya, Ahmet Eren, İsmail Eren, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Eren Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Berrak Ayazoğlu ve davetliler, okulu gezdi.

Okulun konferans salonunda müzik öğretmeni Furkan Gümüş'ün öncülüğünde düzenlenen müzik ve şiir dinletisinde Vali Karakaya ve Ahmet Eren'e öğrenciler, çiçek ve tablo takdim etti.