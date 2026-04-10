Bitlis\'te Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Bitlis'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, çevre yolunda kontrolden çıkan 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre ulaşıma kapanan çevre yolu, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
