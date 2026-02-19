Bitlis Valisi'nden Ramazan Mesajı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya, mesajında, kadim şehir Bitlis'te, rahmet, bereket, af ve mağfiret ayı olan, yardımlaşma ve paylaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı ramazan ayına kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, oruç ibadetinin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı, gönüllerin arındığı, kırgınlık ve dargınlıkların sona erdiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu mübarek ay, inananların kendi içinde muhasebe yaptığı, nefsini terbiye ettiği, birlik ve beraberliğin daha da pekiştiği önemli bir manevi iklimdir. Yüce Allah'tan bu mübarek ayda kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere ulaştırmasını niyaz ediyor, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Başta Bitlisli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını tebrik ediyor, sağlığa, huzura, barışa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."