Biya'nın Uzun Süreli Görevi ve Komuta Değişiklikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Biya'nın Uzun Süreli Görevi ve Komuta Değişiklikleri

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, 58 gündür yurtdışında ve askeri atamalarda değişiklik yaptı.

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, 7 Haziran'da "özel ziyaret" kapsamında Avrupa'ya gitmesinin ardından 58 gündür ülkeye dönmezken, imzaladığı 3 cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle silahlı kuvvetlerde kapsamlı görev değişikliği yaptı.

Biya'nın imzasıyla yayımlanan kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Raymond Jean Charles Beko'o Abondo tuğgeneralliğe terfi ettirilerek görevinde bırakıldı.

Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevine Tümgeneral Hippolyte Ebaka atanırken, 4 müşterek askeri bölgenin komutanı değiştirildi.

Kara, hava ve deniz kuvvetleri ile jandarma teşkilatında da çok sayıda üst düzey atama ve terfi gerçekleştirildi.

93 yaşındaki lider uzun süredir kamuoyu önüne çıkmıyor

Cumhurbaşkanlığından Biya'nın dönüş tarihine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, 93 yaşındaki liderin uzun süredir kamuoyu önüne çıkmaması sağlık durumu ve devlet yönetimine ilişkin tartışmaları gündemde tutuyor.

Hükümetten daha önce yapılan açıklamalarda da Biya'nın yurt dışında bulunduğu süre boyunca anayasal yetkilerini kullanmayı sürdürdüğü bildirilmişti.

Muhalefet temsilcileri ve bazı sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu ve devlet yönetimine ilişkin daha fazla şeffaflık çağrısı yaparken, anayasal işleyişe ilişkin tartışmalar da yeniden gündeme geldi.

Biya'nın 44 yıla yaklaşan iktidarı

Kamerun'un ilk Cumhurbaşkanı Ahmadou Ahidjo'nun istifasının ardından 6 Kasım 1982'de anayasal süreç kapsamında cumhurbaşkanlığı görevini devralan Paul Biya, 44 yıldır ülkeyi yönetiyor.

Daha önce 1975-1982 yıllarında başbakan olarak görev yapan Biya, 1984, 1988, 1992, 1997, 2004, 2011, 2018 ve 2025'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak görevini sürdürdü.

2008'de kabul edilen anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı için uygulanan dönem sınırlaması kaldırılırken; bu düzenleme, Biya'nın yeniden aday olmasının önünü açtı.

Biya, Ekim 2025'te yapılan son cumhurbaşkanı seçimlerini de kazanarak görev süresini uzattı.

93 yaşındaki Biya, "dünyanın görevdeki en yaşlı devlet başkanı ünvanını" taşımayı sürdürürken 44 yıllık iktidarıyla "Afrika'nın en uzun süre görev yapan liderleri" arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biya'nın Uzun Süreli Görevi ve Komuta Değişiklikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Danimarka’da askerlik 11 aya çıkarıldı Danimarka'da askerlik 11 aya çıkarıldı
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı

16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:55
Pes dedirten görüntü Bir insan kendine bunu neden yapar
Pes dedirten görüntü! Bir insan kendine bunu neden yapar?
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 18:23:36. #7.13#
SON DAKİKA: Biya'nın Uzun Süreli Görevi ve Komuta Değişiklikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.