Blinken ve Sudani'den Orta Doğu için Tedbirler

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ABD Dışişleri Bakanlı Antony Blinken ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmaması için atılması gereken adımları görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yazılı açıklamasında, New York'ta bir araya gelen Blinken ve Sudani'nin, bölgedeki (Orta Doğu) çatışmanın tırmanmasını önlemek için atılması gereken adımlar ve alınabilecek tedbirler konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, ekonomik kalkınma alanındaki işbirliğini genişletme, iki halk arasındaki bağları güçlendirmeye devam etme taahhüdü de dahil olmak üzere, ABD-Irak stratejik ortaklığının öneminin vurgulandığı kaydedildi.

İki liderin, bölgesel istikrarı ilerleten kalıcı bir güvenlik ortaklığı kurma konusundaki ortak vizyonlarını yeniden teyit ettiği bildirilen görüşmede, buna terör örgütü DAEŞ'in "yenilgisini sağlamak için" Irak'ta görevli askeri misyonun devamına yönelik konuların da dahil olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında Miller, "Bakan (Blinken), Irak ekonomisine sürekli yabancı yatırımı teşvik etmek için Irak- Türkiye petrol boru hattının yeniden açılmasının gerekliliğini vurguladı ve Irak'ın 2030 yılına kadar enerji bağımsızlığına ulaşma taahhüdünü övdü." ifadelerini kullandı.

Yolsuzlukla mücadele ve finans sektöründe Sudani'nin Irak ekonomisini modernize etme gündemine verdiği desteğe dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin, "güvenli ve egemen bir Irak'ı destekleme" konusundaki çabalara olan bağlılığının altı çizildi.