BM'den Barışa Yatırım Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonları'ndan Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, dünyada barışın tesadüfen gerçekleşmediğini, siyasi irade, sürekli destek ve yatırım gerektirdiğini belirterek, BM üye devletlere "siyasi ve mali destek" çağrısında bulundu.

Lacroix, New York'taki BM Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Dünyanın değişik yerlerinde görev yaparken hayatını kaybeden BM Barış Gücü görevlisi kadın ve erkeklere saygılarını sunan Lacroix, "Barış koruma görevi, birçok risk içeriyor. Risklerin soyut olmadığını, can kayıplarına yol açtığını biliyoruz." dedi.

Lacroix, BM Barış Gücü askerlerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Bugün net bir mesaj varsa o da şudur, barış güçlerimizin çalışmaları önemlidir. Savunmaya değer, barış koruma yatırıma değer." ifadesini kullandı.

Şu anda BM barış koruma operasyonlarının bir yıllık bütçesinin 5,38 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Lacroix, söz konusu bütçenin, yaklaşan FIFA Dünya Kupası'nın maliyetinin yarısından daha az olduğuna dikkati çekti.

Lacroix, "Elbette futbola karşı bir şey söylemiyorum, hepimiz futbolu seviyoruz ancak bence bu karşılaştırma, dünyanın barış korumaya ne kadar yatırım yaptığı ve bu miktara göre çıktının ne olduğu konusunda gerçekten düşünmeye değer." değerlendirmesinde bulundu.

Üye devletleri "barışa yatırım yapmaya" çağıran Lacroix, "Üye devletlerin siyasi ve mali desteğine ihtiyacımız var. Çatışma taraflarının uluslararası insancıl hukuka ve BM Şartı'na uymaları gerekiyor." dedi.

Lacroix, barışın tesadüfen gerçekleşmediğini, siyasi irade, sürekli destek ve yatırım gerektirdiğini kaydetti.