BM'den Epstein Belgelerine Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Ülkeler, (Epstein belgelerinde) iddia edilen tüm suçları soruşturmalı, mağdurları korumalı, korkusuzca ve tarafsız bir şekilde adaleti sağlamalı." dedi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 61. Oturumunda bir konuşma yaptı.

Eski eşini uyuşturarak yıllarca çok sayıda erkeğin tecavüzüne maruz bıraktığı suçlamasıyla yargılanan başsanık Dominique Pelicot davası ile ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan belgelere değinen Türk, belgelerin kadınların ve kız çocuklarının istismarının boyutunu gösterdiğini belirtti.

Türk, "Dominique Pellicot veya Jeffrey Epstein gibi daha birçok erkek olmadığını düşünen var mı? Bu korkunç istismar, kadınları ve kız çocuklarını susturan ve güçlü erkekleri hesap vermekten koruyan sosyal sistemler tarafından mümkün kılınıyor. Ülkeler, iddia edilen tüm suçları soruşturmalı, mağdurları korumalı, korkusuzca ve tarafsız bir şekilde adaleti sağlamalı." dedi.

Kadınlara yönelik şiddetin küresel bir acil durum olduğunu vurgulayan Türk, 2024'te dünya genelinde çoğu aile üyeleri tarafından yaklaşık 50 bin kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü söyledi.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.