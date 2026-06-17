BM'den Insani Yardım Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Insani Yardım Çağrısı

17.06.2026 18:31
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Tom Fletcher, 87 milyon hayatı kurtarma hedefine 23,7 milyar doların sadece 8,7 milyarını topladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, bu yıl 87 milyon hayatı kurtarma hedefinde gerekli 23,7 milyar doların sadece 8,7 milyar dolarını toplayabildiklerini belirterek, devletlere insani yardım fonlarına katkı yapma çağrısında bulundu.

Fletcher, BM Genel Merkezi'ndeki BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) salonunda düzenlenen "İnsanı İşler Segmenti" adlı toplantıda konuştu.

Bir yıldan uzun süredir insani yardım çalışmalarının yetersiz fonlandığını, buna ek fonlara aşırı yüklenildiğini ve saldırı altında olduğunu belirten Fletcher, buna rağmen bu yıl 87 milyon insanı kurtarmayı hedeflediklerini söyledi.

Fletcher, dünya genelinde hala 252 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Kaynakların azalması nedeniyle insani yardım çalışanları olarak vermek zorunda olduğumuz en zor karar, kime ulaşabileceğimizi ve kime ulaşamayacağımızı belirlemek." dedi.

Şimdiye kadar, 87 milyon hayatı kurtarma hedefinde gerekli 23,7 milyar doların sadece 8,7 milyar dolarını toplayabildiklerini aktaran Fletcher, "Bu, dünyanın bir yılda silah ve savunmaya harcadığı miktarın yüzde 1'inden daha az." ifadesini kullandı.

Fletcher, dünyada kaynakların mevcut olduğunu ancak harekete geçilmediğini belirterek, bu yıl şimdiye kadar en ağır ihtiyaç içindeki yaklaşık 24 milyon insana yardım ettikleri bilgisini paylaştı.

Devletlere insani yardım alanındaki çözümlere yatırım yapma ve bu konudaki kurallara uyma çağrısında bulunan Fletcher, "Çünkü insani yardım, savunulması gereken kurallara ve ilkelere bağlıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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