BM'den İran'daki Öldürme İddiasına Tepki

17.03.2026 21:10
BM, İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Laricani'nin öldürülmesi iddialarının diplomatik çözüme yardımcı olmayacağını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürülmesi iddiası hakkında, İranlı yetkilileri öldürmeyi içeren bir programın, diplomatik çözüm gerektiren bir soruna yardımcı olmayacağını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, İsrail ordusunun gece düzenlediği saldırıda öldüğü iddiasıyla ilgili soruya Haq, bunun gerçekten olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Haq, "(İranlı) farklı yetkilileri öldürmeyi içeren bu programın, diplomatik bir çözüm bulunması gereken bu soruna yardımcı olacağına inanmıyoruz." dedi.

Orta Doğu'daki durumun "askeri bir çözümü olmadığına inandıklarını" belirten Haq, "Hem ABD ve İsrail güçlerinin saldırılarının hem de İran'ın bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırılarının sona ermesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldüğünü iddia etmişti.

Kaynak: AA

Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Trump'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
