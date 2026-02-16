BM'den İsrail'e Arazi Kayıt Kınaması - Son Dakika
BM'den İsrail'e Arazi Kayıt Kınaması

16.02.2026 22:06
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Batı Şeria'da arazi kayıtlarını başlatmasını kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerini yeniden başlatan Tel Aviv hükümetini kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane??????? Dujarric, günlük basın toplantısında, İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği hak ihlalleri konusunda gazetecileri bilgilendirdi.

Dujarric, "Genel Sekreter'in (Guterres), İsrail hükümetinin 15 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerine yeniden başlama kararını kınadığını söyleyebilirim." dedi.

Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde arazi kayıt işlemlerinin yeniden başlatılmasının Filistinlilerin mülklerinden mahrum kalmasına yol açabileceği ve bölgedeki topraklar üzerindeki İsrail kontrolünü genişletme riskini taşıdığı uyarısında bulunan Dujarric, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının devam etmesi de dahil bu tür önlemler, yalnızca istikrarı bozmakla kalmaz, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanı tarafından da hatırlatıldığı üzere, yasa dışı ve hukuka aykırıdır." diye konuştu.

Dujarric, İsrail hükümetini bu kararı iptal etmeye çağırdı.

Guterres'in "sahadaki mevcut gidişatın" iki devletli çözüm umutlarını aşındırdığı uyarısını yineleyen Dujarric, ayrıca Genel Sekreter'in Doğu Kudüs ve bunlarla ilişkili rejim de dahil işgal altında bulunan Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşimlerinin de "yasal geçerliliğinin olmadığı" yönündeki görüşlerini paylaştı.

İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki Oslo Anlaşmaları'na göre C Bölgesi, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini kapsıyor. Tel Aviv yönetiminin bu konuda aldığı son karar, C Bölgesi'ndeki toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesinin önünü açıyor.

Kaynak: AA

