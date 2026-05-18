BM'den İsrail'e Filoya Saldırı Uyarısı

18.05.2026 20:45
BM, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, barışçıl çözüm çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısı için filodaki aktivistlerin zarar görmesini istemediklerini ve bunun "barışçıl" bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

AA muhabirinin İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı hakkındaki sorusuna Haq, "Filodaki tüm insanların zarar görmediğinden emin olmak istiyoruz. Bunun barışçıl bir şekilde ele alınmasını istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

Haq, BM'nin açık denizlerdeki müdahaleler ve benzeri durumlar hakkında her zaman dile getirdikleri endişelerin bu saldırı için de geçerli olduğunu kaydetti.

?İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı saldırısına maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

