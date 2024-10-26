BM'den İsrail'in İran Saldırısına Tepki

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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in İran'a saldırısında dolayı "derin" endişe duyduklarını belirtti.

Dujarric, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Dujarric, "İsrail Savunma Kuvvetlerinin gece saatlerinde İran'daki hedeflere yönelik saldırısının ardından Genel Sekreter Antonio Guterres, Orta Doğu'da tırmanmaya devam eden olaylardan derin endişe duymaktadır. Tüm tırmandırma eylemleri kınanmalıdır ve durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Dujarric, "Guterres, tüm taraflara Gazze ve Lübnan da dahil tüm askeri eylemleri durdurmaları, topyekun bir bölgesel savaşı önlemek için azami çaba sarf etmeleri ve diplomasi yoluna geri dönmeleri çağrısını acilen yineler." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.