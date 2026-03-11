BM'den Yemen İçin İtidal Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'in bölgedeki savaşa sürüklenmesinden kaçınılması çağrısında bulunarak azami ölçüde itidal gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Özel Temsilci Grundberg, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Grundberg, "Yemen'i bölgedeki savaşa sürükleyebilecek her türlü adımdan kaçınılmasının gerekliliğini vurgulamak amacıyla temaslarımı sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm tarafları "azami derecede itidal göstermeye ve Yemen'in çıkarlarını gözetmeye" çağıran Grundberg, ülkenin bölgesel çatışmanın yeni bir sahası haline gelmesinin önlenmesinin önemine dikkat çekti.

BM himayesinde kapsayıcı bir siyasi sürece odaklanılması gerektiğini kaydeden Grundberg, BM'nin çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması amacıyla Yemenli taraflara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Yemen Başkanlık Konseyi, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, Husileri "ülkeyi dış gündemlere hizmet eden bir çatışmaya sürüklemeye çalışmamaları konusunda" uyararak, iç cepheyi korumak için güvenlik ve askeri hazırlık seviyesini yükselttiğini duyurmuştu.