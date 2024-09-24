BM Geleceğin Zirvesi'nde Barış Vurgusu - Son Dakika
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BM Geleceğin Zirvesi'nde Barış Vurgusu

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, BM'nin barış tesisinde reform yapması gerektiğini belirtti.

24.09.2024 03:21
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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, BM'nin barışı tesis etme konusunda temelini sağlamlaştırması gerektiğini vurgulayarak, Ukrayna, Gazze ve Sudan'da barışı sağlamaya yönelik kararlılığın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Wong, BM Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde yaklaşık 130 devlet ile hükümet başkanının katılması beklenen ve uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu BM Geleceğin Zirvesi'nde konuştu.

BM ideallerinin uygulamaya geçmediğini belirten Wong, "Ortak zorluklarımız giderek büyüyor ancak BM sisteminin herkes için bir şeyler yapabileceğine olan güven, zorluklarımız geliştikçe azalmaya devam ediyor." dedi.

Wong, BM içerisinde reformun gerekliliğine işaret ederek, bu reformun birkaç ülkenin gücünü artırmak yerine küçük ve orta ülkeler de dahil tüm ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili olması gerektiğinin altını çizdi.

BM'nin barışı sağlama ve çatışmayı önleme alanında temelini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Wong, "Ukrayna, Gazze ve Sudan'da barışı sağlamaya yönelik kararlılığımızı güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Wong, 2030'a yaklaşırken sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde geride kalındığı konusunda uyarıda bulunarak, Avustralya'nın Pasifik ada ülkelerinden gelen iklim değişikliği konusunda atılım çağrılarına kulak verdiğini söyledi.

Penny Wong, bu yıl bölgedeki en savunmasız ülkelere gelecek 10 yıl içinde 5 milyar dolarlık yardımın önünü açmak için Japonya ile birlikte Asya Kalkınma Bankasına 492 milyon dolar yardım sağlama taahhüdüne işaret etti.

Yeni Zelanda'dan "BM Şartı'nı koruma" mesajı

Yeni Zelanda'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Schwalger de BM Geleceğin Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "bugün ve gelecek için küresel yönetimi çağdaşlaştırmaya yönelik çalışmalara destek verdiklerini" belirtti.

Schwalger, BM'ye üye ülkelere, jeopolitik gerilimler temelinde bölünme ve rekabetin üstesinden gelmek için çaba sarf etmesi çağrısında bulunarak, "Fikir birliği kendi başına oluşmaz. Oluşturulması gerekir. Fikir birliği için liderlik, öngörü ve sıkı çalışma gereklidir." dedi.

Barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarının, BM'nin üç dayanağı olduğunu ifade eden Schwalger, bu konudaki "göreceli dengeyi görmekten" duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Schwalger, BM Güvenlik Konseyinde reform konusunda daha güçlü ifadeler duymayı beklediklerini belirterek, BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku korumak için birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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