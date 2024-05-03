BM Genel Kurulu, 2026'yı Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı olarak ilan etti - Son Dakika
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BM Genel Kurulu, 2026'yı Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı olarak ilan etti

BM Genel Kurulu, kadın çiftçilerin karşılaştığı engelleri ele almak ve tarımda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı'nın önemini vurgulayan bir kararı kabul etti.

03.05.2024 19:07
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Mayıs (Xinhua) -- BM Genel Kurulu, 2026 yılını Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı olarak ilan eden bir kararı kabul etti.

Perşembe günü kabul edilen karar, kadın çiftçilerin tarımsal gıda sistemlerinde karşılaştıkları engeller ve zorlukların yanı sıra bu sorunları ele almak ve tarımda toplumsal cinsiyet eşitliğini ve tüm kadınların güçlendirilmesini sağlamak için alınabilecek ve alınmakta olan girişimler, politikalar ve eylemler hakkında farkındalık yaratmayı ve politikaların dikkatini çekmeyi amaçlayan faaliyetler yoluyla Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı'nın önemini dünya çapında kavramaya davet ediyor.

Karar, Gıda ve Tarım Örgütü'nü, Roma merkezli diğer BM kuruluşlarıyla işbirliği içinde, kararın uygulanmasını kolaylaştırmaya ve Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı'nı kutlamaya davet ediyor.

Kaynak: Xinhua

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