BM Genel Sekreteri'nden Sudan'a Endişe Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Sudan'daki çatışmaların artmasından derin endişe duyduğu belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisi'nden Sudan'daki gelişmeler hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Kuzey Kordofan eyaletindeki El Ubeyd ve çevresinde, sivilleri ve sivil altyapıyı etkileyen insansız hava aracı saldırıları da dahil olmak üzere çatışmaların tırmanmasından derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Özellikle Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından El Ubeyd çevresine önemli askeri takviye birliklerinin konuşlandırılmasına" ilişkin haberlerin şehre yönelik yakın bir kara harekatının göstergesi olabileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Sudan'daki bir diğer büyük nüfus merkezi, büyük ölçekli şiddet riskiyle karşı karşıya kalabilir." uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Genel Sekreter'in, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, düşmanlıkların sona ermesi ve sivillerin korunması için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.