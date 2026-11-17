BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), görev süresi bu yıl sonunda dolacak Lübnan'ın güneyindeki BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) yerine bölgede bir gücün bulunması gerektiğini, bu konuda nihai kararın BM Güvenlik Konseyi tarafından verileceğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görev süresi yıl sonunda dolacak UNIFIL'in yerine Lübnan'ın güneyinde nasıl bir oluşum kurulacağına ilişkin soruya Haq, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), silahlı bir koruma gücü tarafından korunan az sayıda askeri gözlemcinin bulunması için BM Güvenlik Konseyi'ne üç alternatif seçenek sundu ve tüm seçenekleri değerlendirmek Güvenlik Konseyi'ne kalmıştır." yanıtını verdi.

Haq, "Bizim için önemli olan BM ve özellikle de Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmış, sahada bir gücün olmasıdır. Bu, Lübnan liderleri de dahil olmak üzere bölgedeki liderlerin de Konsey'e işaret ettiği bir şeydir." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nden sunulan seçeneklere ilişkin yanıt beklediklerini belirten Haq, "Gücün biçimi, gücü kimlerin oluşturacağı sorusu nihayetinde Güvenlik Konseyi'nin karar vereceği bir konudur ve Konsey üyelerinin kabul ettiği her karara saygı duyarız." diye konuştu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, 11 Kasım'da New York'ta düzenlenen İsrail Hayom Zirvesi'nin gala gecesinde BM barış gücünü "teröristler için insan kalkanı" şeklinde niteleyerek Donald Trump yönetiminin UNIFIL'den kurtulmak istediğini belirtmişti.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da UNIFIL'in İsrail sınırına yakın bölgelerde Hizbullah'ı engelleyemediğini iddia ederek BM barış gücünün varlığına karşı çıktıklarını açıklamıştı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve ülkenin güneyini işgal etti. Aynı yıl BM Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi çağrısında bulundu.

BMGK, Lübnan'ın talebi üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barış ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek olmak amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, söz konusu bölgede yalnızca Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

BM Güvenlik Konseyi, 28 Ağustos 2025'te UNIFIL'in görev süresini son kez 31 Aralık 2026'ya kadar uzatarak Lübnan'ın güneyinde yaklaşık yarım asırdır görev yapan BM barış gücünün görevini sona erdirme kararı almıştı.