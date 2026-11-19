Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine hükmetmesini memnuniyetle karşılayarak, "Söz konusu karar, Arakanlı Müslümanlar ve tüm Myanmar halkı için adaletin sağlanmasında bir dönüm noktası olmalı." ifadelerini kullandı.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, UAD'nin Myanmar ordusunun 2016-2017 yıllarında Arakanlı Müslümanlara yönelik operasyonları sırasında soykırım suçu işlendiğine ilişkin kararını değerlendirdi.

"UAD'nin Myanmar'ın soykırım işlediğine hükmettiği tarihi kararını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullanan Türk, Myanmar'ın, Mahkeme tarafından emredilen kapsamlı çözüm yollarını derhal uygulamaya koymasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Türk, UAD'nin soykırım kararını hesap verebilirlik adına kritik bir an olarak niteleyerek, "Bu karar, Myanmar'ın insanlığın bildiği en vahim suçlardan birinden sorumlu olduğu sonucunu açıkça ortaya koyuyor. Söz konusu karar, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) ve tüm Myanmar halkı için adaletin sağlanmasında bir dönüm noktası olmalı. Karar aynı zamanda Arakan Eyaleti'nde süregelen ağır ihlal ve suistimaller karşısında cezasızlık durumuna son verecek anlamlı bir sürecin başlangıcını oluşturmalı." ifadelerini kullandı.

Myanmar tarafından Arakanlılara reva görülen acı, sefalet ve aşağılamanın insanlık vicdanında bir leke olduğunun altını çizen Türk, Mahkeme önüne taşınan dehşet verici deneyimleri yaşayan kurbanların ve hayatta kalanların cesaretini takdir etti.

Türk, bu davaya müdahil olan devletleri de takdir etti.

Kararın, güçlü adalet mekanizmalarıyla desteklenen uluslararası hukukun, gerçeği ortaya çıkarmak ve sorumluluğu belirlemek için vazgeçilmez bir araç olduğunu gösterdiğini vurgulayan Türk, "Bu karar artık somut eylemlere dönüşmeli. Mahkeme, Myanmar'ın sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koydu. Bu durum, dünya genelindeki tüm devletlere, soykırımdan sorumlu olanların hesap vereceğine dair güçlü bir mesaj gönderiyor. UAD'nin kararları hukuken bağlayıcıdır, nihaidir ve temyiz edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, Myanmar halkına karşı korkunç suçlar işlenmesinde kullanılmaya devam eden askeri teçhizat, jet yakıtı ve diğer çift kullanımlı ekipmanların transferine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Ülkelere, Arakanlı Müslüman mağdurlar için tazminat süreçlerini ve destek programlarını güçlendirme çağrısında bulunan Türk, Bangladeş ve diğer ülkelerdeki insani yardım programlarına sürdürülebilir ve öngörülebilir finansman sağlamanın önemine işaret etti.

"Arakanlıların vatandaşlık hakları iade edilmeli"

Türk, "Güvenli ve sürdürülebilir bir geri dönüş için gerekli koşullar oluşana dek hiçbir Arakanlı Myanmar'a geri gönderilmemeli. Arakanlıların vatandaşlık hakları iade edilmeli." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik nefret söyleminin artması riskine karşı uyarıda bulunan Türk, sosyal medya platformlarının, nefret ve şiddeti daha fazla körüklemediklerinden emin olmak için içeriklerini titizlikle gözden geçirmeleri ve bu konuda gerekli özeni göstermedikleri takdirde hesap vermeleri çağrısında da bulundu.

Türk, "Ülkeler, Mahkeme'nin vardığı sonuçların Myanmar'daki iktidar sahipleriyle olan ilişkileri üzerindeki etkilerini ciddi bir şekilde değerlendirmeli. Arakanlılar için adaletin ve telafinin sağlanması, ayrıca Mahkeme'nin ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğu üzere uzun zamandır ülkenin üzerine kara bir gölge gibi çöken şiddet ve zulmün sona erdirilmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar ordusu, Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde "temizleme operasyonları" başlatmıştı. Katliamların, tecavüzlerin ve köy yakmaların yaşandığı saldırıların ardından yüz binlerce Arakanlı Müslüman, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. Gambiya da bunun üzerine 11 Kasım 2019'da UAD'de Myanmar aleyhine soykırım davası açmıştı.

UAD'nin Myanmar kararının, Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine Güney Afrika'nın açtığı dava için de emsal oluşturması bekleniyor.