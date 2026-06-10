BM İnsan Hakları Konseyi 62. Toplantısı Başlıyor - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Konseyi 62. Toplantısı Başlıyor

BM İnsan Hakları Konseyi 62. Toplantısı Başlıyor
10.06.2026 12:57
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İHK'nin 62. Toplantısı 15 Haziran'da Cenevre'de başlayacak, insan hakları durumları ele alınacak.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 2026 Yılı Dönem Başkanı ve Endonezya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sidharto Reza Suryodipuro, 15 Haziran'da başlayacak İHK'nin 62. Toplantısı'nda çatışma bölgelerindeki insan hakları durumlarının ele alınacağını bildirdi.

BM Cenevre Ofisine akredite gazetecilerle İHK'nin 62. Oturumu öncesinde bir araya gelen Büyükelçi Suryodipuro, oturumun Cenevre'de 15 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde yapılacağını kaydetti.

Suryodipuro, toplantının ilk gününde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün yıllık raporunun sunulacağını belirterek, sonrasında İran'daki insan hakları durumu hakkında bir toplantı yapılacağını söyledi.

Toplantının ilk gününde işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki durumun da ele alınacağına ve buna ilişkin rapor sunulacağını aktaran Suryodipuro, "İHK'nin 62. Oturumunda ayrıca iklim finansmanı, sporda kadın ile kız çocukları ve devletlerin sağlık haklarına desteği gibi önemli tematik konular ele alınacak. Konsey Sudan, Eritre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Venezuela, Burundi, Belarus, Nikaragua ve Myanmar'daki devam eden insan hakları durumlarını da ele alacak." dedi.

Suryodipuro, İHK'nin 62. Oturumu kapsamında 26 taslak kararın oylanacağını ve bunun artacağını söyledi.

AA muhabirinin, İHK'nin 62. Oturumu kapsamında nükleer silahlar harcamaları ve bunun önlenmesine yönelik çalışmaların ele alınmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Suryodipuro, bu konunun daha önce Konseyde ele alındığını ancak bu toplantıda böyle bir gündem maddesinin olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Konseyi 62. Toplantısı Başlıyor - Son Dakika

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