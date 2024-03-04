BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Gazze'deki savaş komşu ülkelerde tehlikeli etkiler yaratıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan savaşın halihazırda komşu ülkelerde tehlikeli etkileri olduğunu belirtti.
Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 55. Oturumu kapsamında düzenlenen toplantıda dünya genelinde süren çatışmalar ve insan hakları ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İnsanlığın nadiren bu kadar hızla gelişen krizlerle karşı karşıya kaldığını belirten Türk, bu çatışma dalgasında insanların hayatının altüst olduğunu, ekonomik zarar gördüğünü, insan hakları ihlallerinin yaşandığını ve çok taraflı umutların yok olduğunu kaydetti.
Türk, dünya genelinde 55 çatışmanın artarak devam ettiğini kaydederek uluslararası insancıl ve insan hakları hukukunun yaygın ihlallerinin milyonlarca sivilin üzerinde yıkıcı etkilere neden olduğunu bildirdi.
"Yerinden edilme ve insani krizler daha şimdiden benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştı." ifadelerini kullanan Türk, tüm bu çatışmaların bölgesel ve küresel etkilerine dikkati çekti.
Geçen hafta başlayan İHK kapsamında Myanmar ve Sudan'ı ele aldıklarına işaret eden Türk, bu iki ülkede yaşanan çatışmaların 10 binlerce can kaybına ve 11 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtığını bildirdi.
Konseyi işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlarla ilgili de bilgilendirdiğini hatırlayan Türk, "Gazze'deki savaşın halihazırda komşu ülkelerde tehlikeli etkileri oldu. Bu barut fıçısındaki herhangi bir kıvılcımın çok daha geniş bir yangına yol açabileceğinden derin endişeliyim. Bunun Orta Doğu'daki her ülke ve bölge dışındaki birçok ülke için sonuçları olacaktır." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da 10 binden fazla kişi öldü
Türk, Lübnan'ın güneyinde İsrail, Hizbullah ve diğer silahlı gruplar arasında yaşanan gerginliğin son derece endişe verici olduğunun da altını çizerek Lübnan'da yaklaşık 200 kişinin öldürüldüğünü ve 90 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiğini kaydetti.
Suriye'de adil ve sürdürülebilir bir barışa giden çözümün hala net olmadığını söyleyen Türk, korkunç insan hakları ihlalleri ve suistimalleriyle damgasını vuran yıkıcı iç savaşın başlamasından 13 yıl sonra çatışmaların bir kez daha tırmanmaya başladığını ifade etti.
Türk, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla Ukrayna'da 10 binden fazla kişinin öldüğünü ve çok daha fazlasının yaralandığını doğruladıklarını dile getirdi.
Bu yıl dünya nüfusunun neredeyse yarısının yaşadığı 60'tan fazla ülkede seçimler yapılacağını kaydeden Türk, bunun demokratik ilkeler açısından bir dönüm noktası olabileceğinin de altını çizdi.
Son Dakika › Güncel › BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Gazze'deki savaş komşu ülkelerde tehlikeli etkiler yaratıyor - Son Dakika
Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytinlikte budama yapmak için traktörüyle evden ayrılan Mustafa Çelik'in (65) traktör devrildi ve altında kalarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada Çelik'in cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi için Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen Geleneksel Atlı Savaş Sanatları Müsabakaları ve Silahşorlük Turnuvası tamamlandı. Kayseri, İstanbul, Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere 9 farklı şehirden katılan 19 sporcu, at üzerinde kılıç ve mızrak kullanarak kıyasıya mücadele etti. Kayseri Bölgesi sporcuları 3 birincilik ve 2 ikincilik alarak müsabakaların en çok madalya alan takımı oldu.
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, Yumrutepe, Kasımoğlu, Gülsünler ve Alaköy mahallelerini ziyaret ederek, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf edeceklerini belirtti. AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise seçimlere az bir süre kaldığını ve Tuşba ilçesinin AK belediyecilikle buluşacağını ifade etti.
Aydın'da amatör spor ve spor altyapısına katkı sağlayan ve FIFA standartlarında olan Çobanisa Futbol Sahası, açılış maçıyla hizmete girdi. Spor Toto'nun katkılarıyla yapılan saha, bölgedeki amatör sporcular için modern ve profesyonel bir oyun alanı oluşturmayı hedefliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tesisin bölgenin spor altyapısını güçlendireceğini ve futbolun yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonda, 20 parça halinde 58 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 4 parça halinde 13 gram metamfetamin maddesi, 102 adet ecstasy maddesi, 29 adet sentetik ecza hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için yarın fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın yarın güneyli yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınaya karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir hazine arazisine izinsiz olarak yer açan şahıslar jandarmaya tarafından yakalandı. Olay, Akyeniköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Şüpheli şahıslar tutanak tutulduktan sonra bölgeden men edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı birimi, Muş'taki göl, baraj, gölet ve nehirlerde suç işlenmesini önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapacak. Vatandaşların karşılaştıkları suçlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları güvenlik güçleri için önem taşıyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Mehmet Furkan Derin'in cesedi Adranos Çayı'nda bulunmuştu. Otopsinin ardından Derin'in cenazesi, Tunçbilek beldesine bağlı Gürağaç köyünde defnedildi. Törene, Derin'in yakınları ve bölge yetkilileri katıldı.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da düzenlenen toplantıda belediye başkan adayı Hikmet Bülbül'ü tanıttı. Uysal, konuşmasında Türkiye'deki kritik seçimlere değinerek, fırsat eşitliği ve geleceğin kurtarılması için çalışacaklarını belirtti.
Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda esnafın sorunları ve çözümleri konuşuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?