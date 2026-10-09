BM, İsrail gözetimindeki 49 Suriyeliye kötü muamele iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM, İsrail gözetimindeki 49 Suriyeliye kötü muamele iddialarına tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Mantoo, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırılarına ve gözaltılarda kötü muameleye tepki gösterdi. Mantoo eylülde yaklaşık 280 olay kaydedildiğini, 49 Suriyelinin İsrail gözetiminde tutulduğunu ancak toplamın doğrulanmadığını aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantoo, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırılarından endişe duyduklarını bildirerek, gözaltına alınanların bu süreçte maruz kaldıkları kötü muamelelere tepki gösterdi.

Mantoo, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Açık kaynaklı izleme çalışmaları sonucunda yalnızca eylülde İsrail'in Suriye'ye yönelik silahlı saldırılarını içeren yaklaşık 280 olayın kaydedildiğini hatırlatan Mantoo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, yılın başından bu yana görülen en yüksek aylık rakam. Söz konusu olaylar arasında evlere yapılan baskınlar, hareket kısıtlamaları, sivillere yönelik taciz ve sindirme eylemleri, keyfi gözaltılar ve geçim kaynaklarının tahrip edilmesi yer alıyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in askeri operasyonlarının Suriye'nin güneyindeki siviller üzerindeki süregelen etkisinden endişe duyuyor."

Mantoo, BM İnsan Hakları Ofisinin İsrail güçleri tarafından Suriyelilerin gözaltına alınması vakalarını belgelemeye devam ettiğini söyleyerek, şu anda 49 Suriyelinin İsrail gözetimi altında tutulduğunu ancak kapsamlı ve güncel toplam sayının bağımsız olarak doğrulanmadığını aktardı.

"Yeni gözaltı vakaları yaşanmaya devam ediyor"

Serbest bırakılan kişiler ve diğer kaynaklardan edinilen bilgilerin, bazı durumlarda bir yılı aşan uzun süreli gözaltılar, kişilerin gözaltına alınma nedenleri hakkında bilgilendirilmemesi ve işkence ile kötü muamele iddialarını ortaya koyduğunu aktaran Mantoo, şöyle devam etti:

"Bu muameleler arasında darp, uzun süre ayakta durmaya zorlama, gözaltındakilerin üzerine köpek salma ve kendilerine ya da ailelerine zarar verme tehditleri bulunmaktadır. Ağustos ve eylül boyunca uzun süredir gözaltında tutulan en az 14 kişi serbest bırakılmış olsa da yeni gözaltı vakaları yaşanmaya devam ediyor. İsrail ordusunun ilgili köylere düzenli olarak girmesi nedeniyle ciddi koruma endişeleri sürüyor."

Mantoo, İsrail yetkililerine Suriye köylerindeki sivilleri taciz eden veya korkutan eylemlere, baskınlara, hareket özgürlüğünün kısıtlanmasına, gözaltılara ve ekinlerin imha edilmesine son verme çağrısında bulundu.

Hiç kimsenin uluslararası hukuka uygun bir dayanak olmaksızın gözaltına alınamayacağının altını çizen Mantoo, "Gözaltına alınan her bireyi koruyan geçerli uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk kapsamındaki önemli usul güvencelerine tam olarak saygı gösterilmeli. Tüm tutuklulara onurlarına ve insan haklarına uygun şekilde davranılmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıOrta DoğuPolitikaİsrailSuriyeGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı Arandığı ortaya çıktı Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Video çekerken telefonu denize düştü Kaydettiği görüntüler şaşırttı Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
14:15
İşte Türkiye’de en çok değiştirilen 10 soyisim
İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim
14:10
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu “İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek“
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek"
14:04
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
13:48
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 14:48:09. #7.12#
SON DAKİKA: BM, İsrail gözetimindeki 49 Suriyeliye kötü muamele iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei