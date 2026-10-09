BM, İsrail gözetimindeki 49 Suriyeliye kötü muamele iddialarına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantoo, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırılarından endişe duyduklarını bildirerek, gözaltına alınanların bu süreçte maruz kaldıkları kötü muamelelere tepki gösterdi.

Mantoo, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Açık kaynaklı izleme çalışmaları sonucunda yalnızca eylülde İsrail'in Suriye'ye yönelik silahlı saldırılarını içeren yaklaşık 280 olayın kaydedildiğini hatırlatan Mantoo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, yılın başından bu yana görülen en yüksek aylık rakam. Söz konusu olaylar arasında evlere yapılan baskınlar, hareket kısıtlamaları, sivillere yönelik taciz ve sindirme eylemleri, keyfi gözaltılar ve geçim kaynaklarının tahrip edilmesi yer alıyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in askeri operasyonlarının Suriye'nin güneyindeki siviller üzerindeki süregelen etkisinden endişe duyuyor."

Mantoo, BM İnsan Hakları Ofisinin İsrail güçleri tarafından Suriyelilerin gözaltına alınması vakalarını belgelemeye devam ettiğini söyleyerek, şu anda 49 Suriyelinin İsrail gözetimi altında tutulduğunu ancak kapsamlı ve güncel toplam sayının bağımsız olarak doğrulanmadığını aktardı.

"Yeni gözaltı vakaları yaşanmaya devam ediyor"

Serbest bırakılan kişiler ve diğer kaynaklardan edinilen bilgilerin, bazı durumlarda bir yılı aşan uzun süreli gözaltılar, kişilerin gözaltına alınma nedenleri hakkında bilgilendirilmemesi ve işkence ile kötü muamele iddialarını ortaya koyduğunu aktaran Mantoo, şöyle devam etti:

"Bu muameleler arasında darp, uzun süre ayakta durmaya zorlama, gözaltındakilerin üzerine köpek salma ve kendilerine ya da ailelerine zarar verme tehditleri bulunmaktadır. Ağustos ve eylül boyunca uzun süredir gözaltında tutulan en az 14 kişi serbest bırakılmış olsa da yeni gözaltı vakaları yaşanmaya devam ediyor. İsrail ordusunun ilgili köylere düzenli olarak girmesi nedeniyle ciddi koruma endişeleri sürüyor."

Mantoo, İsrail yetkililerine Suriye köylerindeki sivilleri taciz eden veya korkutan eylemlere, baskınlara, hareket özgürlüğünün kısıtlanmasına, gözaltılara ve ekinlerin imha edilmesine son verme çağrısında bulundu.

Hiç kimsenin uluslararası hukuka uygun bir dayanak olmaksızın gözaltına alınamayacağının altını çizen Mantoo, "Gözaltına alınan her bireyi koruyan geçerli uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk kapsamındaki önemli usul güvencelerine tam olarak saygı gösterilmeli. Tüm tutuklulara onurlarına ve insan haklarına uygun şekilde davranılmalı." diye konuştu.