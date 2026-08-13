BM Kolombiya\'daki Deprem İçin Destek Sağlıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kolombiya'da meydana gelen yıkıcı depremin ardından hükümet öncülüğünde yürütülen müdahale çalışmalarına desteklerini sürdürdüklerini bildirdi.

OCHA çarşamba günü yaptığı açıklamada, iletişim, ulaşım ve kamu hizmetlerindeki aksaklıkların yardım faaliyetlerini aksattığı en ağır hasarlı bölgeler başta olmak üzere, sahadaki insani durum değerlendirmelerinin sürdüğünü ifade etti. Acil barınma, gıda yardımı, güvenli içme suyuna erişim ve etkilenen topluluklar için sağlık hizmetlerinin öncelikli konular arasında yer aldığı kaydedildi.

BM ve ortaklarının kaynaklarını seferber ettiğini belirten OCHA, Dünya Gıda Programı'nın gıda yardımında bulunduğunu, Dünya Sağlık Örgütü'nün ise ülkedeki depolarından tıbbi malzeme sevk ettiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da çarşamba günü yaptığı açıklamada, BM Acil Durum Müdahale Fonu'ndan kaynak tahsis etmek için çalıştıklarını söyledi.

Hasarın boyutuna ilişkin bilgiler netleştikten sonra Kolombiya için yardım çağrısı başlatacaklarını belirten Haq, ihtiyaçların son derece ciddi boyutlarda olmasının beklendiğini kaydetti.