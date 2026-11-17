Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 5 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin iltica başvuruları reddedilen kişileri Ruanda'ya gönderme planının insan hakları açısından doğurabileceği risklerden endişe duyduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türk'ün Avusturya, Almanya, Danimarka, Yunanistan ve Hollanda'nın Ruanda ile yürüttüğü girişime ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Türk, söz konusu teklifin metnine henüz erişemediklerini belirterek, "Bu 5 AB ülkesinden, gerçek bir bağlarının bulunmadığı ve kendi insan hakları sorunları olan Ruanda'ya insanların gönderilmesinin doğurabileceği insan hakları risklerinden endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Göç konusunun giderek siyasallaştığını ve kutuplaşmaya yol açtığını belirten Türk, çözümün, göç yönetiminin yalnızca bir yönünü ele almak amacıyla uzak ülkelerde genellikle yüksek maliyetli uygulamalar geliştirmek veya insan hakları yükümlülüklerini başka ülkelere devretmek olmadığını vurguladı.

Türk, göçün temel nedenleri arasında insan hakları sorunları, küresel eşitsizlikler, adaletsiz ekonomik ve finansal sistem, artan silahlı çatışmalar ve jeopolitik gerilimlerin bulunduğuna dikkati çekerek, bu sorunlarla kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa ülkelerinde nüfusun hızla yaşlandığına ve çeşitli sektörlerde iş gücü açığı yaşandığına işaret eden Türk, düzenli göç yollarının genişletilmesi ve göçmenlerin Avrupa toplumlarına ve ekonomilerine katkılarının dikkate alınması çağrısında bulundu.

5 AB ülkesinin Ruanda planı

Avusturya, Almanya, Danimarka, Yunanistan ve Hollanda, dün Viyana'da düzenlenen ortak basın toplantısında, iltica başvuruları reddedilen ve ülkelerine geri gönderilemeyen kişilerin Ruanda'da kurulacak ortak bir merkeze gönderilmesi konusunda uzlaştıklarını duyurmuştu.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, merkezin 2027'de faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini belirterek, söz konusu girişimi Avrupa'nın göç politikasında "tarihi bir paradigma değişimi" olarak nitelendirmişti.

Ruanda ile merkezin kurulmasına ilişkin müzakerelerin başlayacağı açıklanırken, taraflar arasında henüz nihai anlaşma imzalanmadığı bildirilmişti.