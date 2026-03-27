BM Komiseri Türk'ten Gerginlik Uyarısı

27.03.2026 21:55
Volker Türk, Orta Doğu'daki gerginliğe son vermek ve müzakerelere dönmek için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, " (Orta Doğu ve Körfez'deki gerginlik) Tüm tarafları itidal göstermeye çağırıyor ve çatışmanın taraflarını müzakerelere geri dönmeye davet ediyorum." dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 61. Oturumu kapsamında, "Uluslararası Silahlı Çatışmalarda Çocukların ve Eğitim Kurumlarının Korunması: İran'ın Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokuluna Yapılan Hava Saldırıları, Uluslararası İnsani Hukuk ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ağır Bir İhlali" başlıklı acil oturum düzenlendi.

BM Komiser Türk, burada yaptığı konuşmada, Minab'daki ilkokulun bombalanmasının "yürek burkan bir dehşet uyandırdığını" kaydetti.

Bombalanmış sınıfların ve yaslı ebeveynlerin görüntülerinin, savaşın en büyük bedelini kimin ödediğini açıkça gösterdiğini söyleyen Türk, "Bu olayda 168 öğrenci, öğretmen, okul personeli ve sevdikleri hayatını kaybetti. Ülkeler arasında ne kadar farklılık olursa olsun, bunların okul çocuklarını öldürerek çözülemeyeceği konusunda hepimiz hemfikiriz." dedi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin, gerçekleri belirlemek ve hesap verebilirliğin temelini atmak için derhal, tarafsız, şeffaf ve kapsamlı bir şekilde soruşturma yürütmesi gerektiğini söyleyen Türk, ABD'li üst düzey yetkililerin, saldırının soruşturma altında olduğunu söylediğini hatırlattı.

Türk, "Bu sürecin en kısa sürede sonuçlandırılmasını ve bulgularının kamuoyuna açıklanmasını talep ediyorum. Verilen korkunç zararlar için adalet sağlanmalıdır." diye konuştu.

Dünya genelinde okullara yönelik saldırıların artmasının son derece endişe verici olduğunun altını çizen Türk, 2024'te bu tür saldırıların şok edici bir şekilde yüzde 44 artarak 52 milyon çocuğu sınıflardan uzak bıraktığını kaydetti.

Türk, "ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları giderek daha fazla yoğun nüfuslu yerleşim alanlarını hedef aldı ve sivil altyapıyı tahrip etti. Ülkenin 31 ilinin tamamında evler, sağlık tesisleri, okullar, mahkemeler, ulaşım ağları ve enerji tesisleri hedef alındı. İranlı yetkililere göre, 1900'den fazla sivil öldürüldü ve 10 binlerce kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

"Tüm tarafları itidal göstermeye çağırıyorum"

İran'daki nükleer tesislerin hedef alınmasının akıl almaz bir pervasızlık olduğunu vurgulayan Türk, bu saldırıların, uluslararası insancıl ve insan hakları hukukuna uyum konusunda ciddi endişeler doğurduğunun altını çizdi.

Türk, Orta Doğu ve Körfez'deki gerginliğin tehlikeli seviyelere ulaştığını ve buna son verilmesi gerektiğini kaydederek, tüm taraflara tırmanan gerginliği durdurma çağrısı yaptı.

ABD ve İsrail'i İran'a yönelik saldırılarını sona erdirmeye, İran'a ise komşu ülkeleri hedef almayı bırakmaya çağıran Türk, "Tüm tarafları itidal göstermeye çağırıyor ve çatışmanın taraflarını müzakerelere geri dönmeye davet ediyorum. Bu, farklılıklarına kalıcı bir çözüm bulmanın tek yoludur. Bu Konsey içindeki bölünmeler, Körfez ve Orta Doğu'dakilerin insan haklarına odaklanmamızdan bizi uzaklaştırmamalı." dedi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı.

Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

