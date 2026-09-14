BM Komiseri Türk, yapay zeka risklerine karşı ülkelere ve şirketlere acil çağrı yaptı - Son Dakika
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BM Komiseri Türk, yapay zeka risklerine karşı ülkelere ve şirketlere acil çağrı yaptı

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ülkelere ve öncü yapay zeka şirketlerine mektup yazarak anlamlı yapay zeka yönetimi için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu. Türk, yapay zeka kaynaklı başarısızlıkların temel hizmetleri durdurabileceği ve demokratik kurumları zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ülkelere ve önde gelen yapay zeka şirketlerine, hızlanan gelişimi ve insan haklarına yönelik benzersiz riskleri nedeniyle "anlamlı yapay zeka yönetimi" konusunda acilen harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Türk, ülkelere ve yapay zeka geliştiren şirketlere hitaben mektup yazdı.

"Ülkelere ve dünyanın öncü yapay zeka şirketlerine, hızlanan gelişimi ve insan haklarına yönelik benzeri görülmemiş riskleri konusunda anlamlı yapay zeka yönetiminin sağlanması için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullanan Türk, yapay zeka sayesinde gelecek nesilleri de etkileyen ve geri dönüşü olmayan bir değişimin eşiğinde bulunulduğunu belirtti.

Türk, daha güçlü yapay zekaya doğru mevcut yarışın, hayatın her alanına yönelik daha büyük varoluşsal risklere kapı araladığının altını çizdi.

Ajan tabanlı yapay zeka sistemlerini içeren başarısızlıkların temel hizmetlere erişimi durdurabileceği, kritik altyapıyı istikrarsızlaştırabileceği ve demokratik kurumların tam kalbine darbe vurabileceği uyarısında bulunan Türk, "Tüm nüfuslar temiz sudan, ısıtmadan ve finansal hizmetlerden mahrum kalabilir. Yapay zeka, savaşın hızını ve erişimini zaten artırıyor ve bizi kitle imha silahlarının fırlatılmasından koruyan güvenlik önlemlerini aşındırıyor." ifadelerini kullandı.

Türk, yapay zekayı düzenlemek için dar bir fırsat penceresi olduğunun altını çizerek, dünyanın kaderinin yapay zekanın nasıl tasarlandığı, konuşlandırıldığı ve yönetildiği konusunda şu anda yapılan bilinçli seçimlere bağlı olacağını vurguladı.

"Yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları, demokratik kurumları yeni sinsi yollarla zorluyor"

Yapay zeka sayesinde temel hizmetlerin, toplumun marjinal kesimlerindeki insanları daha da geride bırakacak şekilde otomatikleştirildiğine dikkati çeken Türk, "Veri iştahı ve güçlü yeni gözetim araçları, büyük ölçekte gizliliği aşındırıyor. Yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları, kamuoyu tartışmasını zaten çarpıtıyor, sosyal uyumu baltalıyor ve demokratik kurumları yeni sinsi yollarla zorluyor." değerlendirmesine yer verdi.

Türk, yapay zeka geliştirme alanında öncü şirketlerin riskleri azaltmak için hemen harekete geçme sorumluluğuna ve yeteneğine sahip olduğuna işaret etti.

BM Komiseri Türk, önde gelen yapay zeka şirketlerine ev sahipliği yapan devletlerin, bu şirketlerden sorumlu davranmalarını talep etme ve sorumlu davranmadıkları takdirde hesap verebilir olmalarını sağlama konusunda özel bir yükümlülüğe sahip olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Komiseri Türk, yapay zeka risklerine karşı ülkelere ve şirketlere acil çağrı yaptı - Son Dakika

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