BM Libya Destek Misyonu, kaçırılan siyasi aktivistin serbest bırakılmasını talep etti

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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın batısındaki Misrata kentinde kaçırılan siyasi aktivist Mutasım el-Uraybi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, siyasi aktivist Uraybi ve arkadaşı Muhammed İştivi'nin 8 Temmuz'da sivil kıyafetli silahlı kişiler tarafından Misrata kentinde kaçırılmasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

İştivi'nin darbedildikten sonra serbest bırakıldığı ancak Uraybi'den hala haber alınamadığı kaydedilen açıklamada, kaçırılan Libyalı siyasi aktivistin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Misrata Belediye Meclisi üyelerine sorumluların yakalanması ve soruşturma açılması talebinde bulunuldu.

Siyasi bağlantıları nedeniyle 60 kişi alıkonulmuş durumda

Libya'da siyasi bağlantıları nedeniyle 60 kişinin alıkonulduğunun belgelendiği kaydedilen açıklamada, henüz belgelenmeyenler eklenirse bu sayının çok daha fazla olduğu aktarıldı.

"Keyfi tutuklama, zorla kaybetme, kötü muamele, işkence ve kaçırılanların öldürülmesi vakaları, Libya'yı rahatsız etmeye devam ediyor." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Libya'da kaçırma olaylarının faillerinin cezasız kaldığı konusunda da uyarıda bulunuldu.