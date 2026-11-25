BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'dan gelen yeni çatışma haberlerinin "derin endişeye" neden olduğunu bildirerek, çatışmaların binlerce insanın yerinden edilmesine yol açmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Sudan'ın çoğu bölgesinde zaten korkunç olan insani durumu daha da kötüleştiren yeni çatışma haberlerinin "derin endişeye" neden olduğunu belirten Dujarric, artan çatışmaların daha fazla insanın yerinden edilmesine yol açmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Dujarric, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve ortakları tarafından Mavi Nil Eyaleti'nde yapılan bir değerlendirmede, 6 bin 700'den fazla yeni yerinden edilmiş aile tespit edildi." dedi.

Bu ailelerin acil olarak suya, beslenme desteğine, sağlık hizmetlerine, acil barınağa ve diğer temel malzemelere ihtiyacı olduğunu kaydeden Dujarric, ailelerin çoğunun ağaçların altında barınmaya çalıştığını söyledi.

Dujarric, BM ve insani yardım ortaklarının acil malzemeleri belirleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını söyledi.

Batı Kurdufan'ın Ebu Zabad bölgesinde de dün 1100'den fazla kişinin yerinden edildiğine dikkati çeken Dujarric, bu rakamla birlikte geçen haftadan bu yana aynı bölgede yerinden edilen kişi sayısının yaklaşık 7 bin 500 kişiye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Tüm tarafların uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Sivilleri korumalı ve insani yardıma erişimi kolaylaştırmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da ordu ile HDK arasında, paramiliter gücün orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalar devam ediyor.

Savaş nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi yerinden edildi. Çatışmalarda hastaneler ve sağlık tesisleri dahil olmak üzere sivil altyapı ağır hasar gördü.