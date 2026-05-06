BM'nin Etkinliği Artmalı

06.05.2026 02:29
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, BM'nin etkinliği ve güvenilirliği için reform gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugünün ve geleceğin ihtilaflarını çözebilmek için Birleşmiş Milletlerin (BM) daha etkin hale gelmesi ve güvenilirliğini koruması gerektiğini belirtti.

Wadephul, BM'de yapılacak toplantılar için New York'a hareket etmeden önce yaptığı yazılı açıklamada, barış ve güvenliğe ilişkin acil konuların çözümü için BM'nin güncel ihtilaflarda diplomasinin merkezi olması gerektiğinin altını çizdi.

"İran, Basra Körfezi'nde dünya ekonomisine saldırıyor." ifadesini kullanan Wadephul, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının "refahın ve küresel tedarikin ne kadar kırılgan olduğunu" gözler önüne serdiğini belirtti.

Wadephul, enerji ve gübre olmadan dünyanın gıda tedarikinin büyük tehlikeye gireceğini kaydederek "(BM) Güvenlik Konseyi şimdi sorumluluk üstlenirse, uluslararası düzeni de güçlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

80 yıldan uzun zamandan vazgeçilmez olan BM'nin sürdürülebilir kalkınmayı ve insan haklarını güvence altına aldığını aktaran Wadephul, "Çatışmaların giderek arttığı dünyada önemli katkısını sürdürebilmesi için BM olarak kendimizi yenileme cesaretini göstermeliyiz. Günümüzün ve geleceğin ihtilaflarını çözebilmek için BM daha etkin hale gelmeli ve güvenilirliğini korumalıdır." ifadesini kullandı.

Wadephul, bunun için tüm üye ülkelerin katkısına ve kararlı bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak bu yüzden Almanya'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in reform gündemini desteklediğini kaydetti.

"Kendisine açık kurallar belirleyen ve bunları uygulayan bir dünya topluluğu kendi çıkarımızadır." ifadesini kullanan Wadephul, Almanya'nın 2027'den sonra BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üye olmak için aday olduğunu, bu adaylıkla uluslararası güvenlik mimarisinin şekillenmesine katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) ilişkin gözden geçirme konferansının düzenleneceğine işaret eden Wadephul, bu konferansın NPT'nin kazanımlarının güvence altına alınması için yeni yollar üzerinde tartışma fırsatı sunacağını, aynı zamanda nükleer silahsızlanmaya da odaklanmayı sağlayacağını aktardı.

Wadephul, giderek zorlaşsa da NPT'nin evrensel geçerliliğini sağlamak istediklerini aktararak "Ancak bize ve ortaklarımıza yönelik nükleer tehditler devam ettiği sürece, inandırıcı bir caydırıcılığa ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

