BM: Orta Doğu'daki çatışmalar günde 1 milyar dolara mal oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM: Orta Doğu'daki çatışmalar günde 1 milyar dolara mal oluyor

11.03.2026 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Acil Yardım Koordinatörü, Orta Doğu'daki krizlerin insani yardımları olumsuz etkilediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef almasıyla başlayan Orta Doğu'daki çatışmaların günde 1 milyar dolarlık harcamaya neden olduğunu bildirdi.

Fletcher, BM Cenevre Ofisi'nde, 87 milyon insana ulaşmayı hedefleyen BM'nin "Küresel İnsani Yardım Genel Bakışı 2026" başlıklı planına ilişkin güncellemeleri aktardığı bir basın toplantısı düzenledi.

Şu anda çok tehlikeli bir süreçten geçildiğini kaydeden Fletcher, "Orta Doğu genelinde bu krizlerin hızla tırmandığını görüyoruz. Şiddetin sınırları aştığını görüyoruz. Yerinden edilme, ekonomik şoklar ve artan insani ihtiyaçlar görüyoruz." dedi.

Fletcher, Orta Doğu'da yaşananların sonuçlarının, müdahale edebileceklerinden daha hızlı yayıldığının altını çizdi.

"Hürmüz Boğazı'nda gıda maliyetleri, enerji maliyetleri ve gübre maliyetleri konusunda gerçekten endişeliyim." diyen Fletcher, tüm bunların Sahra Altı Afrika'daki temel ihtiyaç alanlarına giden insani yardım malzemelerinin üzerinde doğrudan bir etkisi olduğuna değindi."

Özellikle insansız hava araçları konusunda gerçekten endişeli olduğunu belirten Fletcher, şunları kaydetti:

"Bence dünya, hayat kurtarmaktan çok giderek daha ölümcül hale gelen bu silahları geliştirmek için muazzam miktarda para harcamaya karar verdi. (Küresel İnsani Yardım Genel Bakışı 2026) Bu planı hayata geçirmek için hala 14 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyacımız var. (Fon açığı) Orta Doğu'daki bu çatışmaların günde 1 milyar dolarlık harcamaya neden olduğu bir dönemde oluyor. Sadece 1 milyar dolar bile milyonlarca hayat kurtarmamızı sağlayabilir."

Fletcher, BM'nin 2026'daki küresel insani yardım programı için taahhüt verenlerin bu ödemeyi hızla gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.

Bu programın fonlanması konusunda sadece hükümetlere güvenemeyeceklerini dile getiren Fletcher, "Bu nedenle şu anda sivil topluma, işletmelere ve en önemlisi halka ulaşmamız gerekiyor. Bugüne kadar vakıflardan, şirketlerden ve bireysel bağışçılardan 60 milyon dolar topladık ancak bugün kalan açığı kapatmak için küresel bir kamuoyu kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Orta Doğu'daki çatışmalar günde 1 milyar dolara mal oluyor - Son Dakika

Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:33
Rojin Kabaiş’in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 19:35:45. #7.12#
SON DAKİKA: BM: Orta Doğu'daki çatışmalar günde 1 milyar dolara mal oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.