BM Özel Temsilcisi İsrail ve Batı Şeria'daki Cinsel Şiddet Olaylarını Değerlendirdi

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'e ve işgal altındaki Batı Şeria'ya, ekibiyle düzenlediği ziyaret ve konuya ilişkin yayımladıkları rapor hakkında konuştu.

Patten, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, ABD, İngiltere ve Fransa'nın talebiyle toplanan Güvenlik Konseyi'nde, 7 Ekim'de işlendiği iddia edilen cinsel şiddet olaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özel Temsilci Patten, İsrail'in resmi daveti üzerine gerçekleşen ziyaretle ilgili, "Misyon, oluşturduğumuz BM standartlarına ve metodolojilerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, gizlilik, mağdur ve tanıkların korunması ile ilgili garantiler de dahil olmak üzere, bağımsızlık, tarafsızlık, nesnellik, şeffaflık, dürüstlük ve zarar vermeme ilkelerine uygun olarak yürütüldü." dedi.

7 Ekim'de Hamas'ın saldırı düzenlediği Nova Festivali alanında "Cinsel şiddete ilişkin bulgular açısından net ve ikna edici bilgilere ulaştık" diyen Patten, "saldırılarda sağ kalan cinsel şiddet mağdurlarından hiçbiriyle görüşmediklerini" bazı iddiaların da "asılsız olduğunu değerlendirdiklerini" yineledi.

Patten, iddiaların tam olarak doğrulanması için bölgede, "yetkili BM organları tarafından bağımsız ve tam teşekküllü bir insan hakları soruşturmasının yürütülmesi" gereğine dikkati çekti.

Özel Temsilci, Ramallah bölgesinde, Filistinli kadın ve erkeklerin gözaltına alınırken, "mahrem bölgelere istenmeyen dokunuşlar" gibi cinsel şiddet olaylarının yaşandığını da kaydetti.

"Bu düşmanlıklara karışan taraflar, uluslararası hukuku görmezden geldiler" ifadesini kullanan Patten, iki tarafa da insan hakları ihlallerine karışanların tespit edilmesine yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Rusya, Patten'in bulgularına güvenmediğini belirtti

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Maria Zabolotskaya, Güvenlik Konseyi'nde okunan rapora temkinli yaklaştıklarını belirterek, "Bayan Patten'in çalışmalarında yalan söyleme konusundaki genel itibarını da göz ardı edemeyiz, bu da elbette onun sonuçlarının ve bulgularının güvenilirliğini zayıflatır." görüşlerine yer verdi.

Zabolotskaya, Patten'in ziyaretinin, Gazze Şeridi'ni içermediğini ve raporda İsrail'in BM misyonuyla nasıl bir işbirliği yapıldığının "açık olmadığını" vurguladı.

Rus yetkili, "Özel Temsilci, verilerin büyük ölçüde İsrail Hükümeti'nden alındığını ve daha fazla çalışma ve soruşturma gerektirdiğini kabul ediyor." diye ekledi.

Çin adına konuşan BM diplomatı da silahlı çatışmalarda kadınlara yönelik her türlü cinsel şiddeti kınadıklarını, bu tür iddialarla ilgili, "zamanında ve kapsamlı bir soruşturma" yapılması gerektiğini savundu.

ABD bir kez daha Hamas'ı kınama çağrısı yaptı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, bazı Güvenlik Konseyi üyelerini, "7 Ekim'de işlenen vahşete şüpheyle baktığı" gerekçesiyle eleştirdi.

Bunun, "çatışmalara bağlı cinsel şiddetten sağ kurtulan herkese ağır bir hakaret" olduğunu söyleyen Greenfield, "Ve tüm Konsey üyelerini, çoğunuzun bugün yaptığı gibi, Hamas'ın terörist eylemlerini gerçekten tartışmasız bir şekilde kınamaya çağırıyorum." diye ekledi.

Greenfield ayrıca, Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak da "İsrail'den, bu eylemleri gerçekleştiren herkesi, bu tür eylemlerden sorumlu tutmasını bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

Öte yandan, İngiltere ve Fransa dahil, Güvenlik Konseyi'nin birçok üyesi, Müslümanlar için kutsal kabul edilen ramazan ayına atıf yaparak, özellikle bu ayda çatışmaları durdurma çabalarının artırılmasının ve ateşkesin sağlanmasının önemini dile getirdi.

"Bölgesel gerilimi önlemenin tek yolu derhal ateşkestir"

Güvenlik Konseyi'nde söz hakkı verilen Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise 7 Ekim olaylarından 5 ay sonra, "dünyanın gözü önünde ve görünürde sonu olmayan bir soykırımın" devam ettiğini söyledi.

Mansur, "Bölgesel gerilimi önlemenin tek yolu derhal ateşkestir." dedi.

Patten'in bir hafta önce yayımlanan 7 Ekim iddialarına "benzeri görülmemiş bir tepki gösterildiğine" değinen Mansur, "Onlarca yıldır, Filistinli kadın ve erkeklere, kız ve oğlan çocuklarına yönelik cinsel saldırılara ilişkin rapor ve soruşturmalar, konuyla ilgili tek bir Konsey toplantısı yapılmasına yol açmadı." görüşünü paylaştı.

Riyad Mansur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail işgal güçlerinin tek bir üyesi bile Filistin halkına karşı işlenen hiçbir suçtan sorumlu tutulmadı. Böyle bir sabıkası olan yetkililer varken, gelip sizinle konuştuklarında onlara inanıyor musunuz? Bu soykırımı mümkün kılan da bu dokunulmazlıktır. Bırakın gerçekler konuşsun, hukuk karar versin. Ancak İsrail gerçeklerden korkuyor ve kanunları küçümsüyor."