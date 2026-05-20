BM Raportörü'nden AB'ye Tepki

20.05.2026 12:06
Francesca Albanese, İsrail'in uluslararası sularda düzenlediği saldırılara AB'yi eleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılara ve aktivistleri alıkoymasına olanak sağladığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösterdi.

Albanese, İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği hukuka aykırı saldırılara ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Küresel Sumud Filosu'nda maksimum teyakkuz yaşandığına işaret eden Albanese, İsrail'e uluslararası sularda da sivilleri tehdit etme, kaçırma ve vurma izni verildiğini vurguladı.

Albanese, "Sınır Tanımayan apartheide hoş geldiniz, yakında Akdeniz Apartheid Konsorsiyumu olacak. Dünyanın bu bölgesinde bu durumun yaşanmasına en büyük imkanı tanıyan AB'ye yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

