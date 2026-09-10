BM, Sudan'da kolera salgınına karşı 95 bin kişilik aşılama kampanyası başlattı - Son Dakika
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BM, Sudan'da kolera salgınına karşı 95 bin kişilik aşılama kampanyası başlattı

BM, Sudan\'da kolera salgınına karşı 95 bin kişilik aşılama kampanyası başlattı
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BM ve insani yardım ortakları, güvenlik sorunlarına rağmen Sudan'daki kolera salgınıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey Darfur'un Tawila bölgesinde başlatılan 10 günlük aşılama kampanyasıyla yerinden edilmiş 95.000 kişinin korunması hedefleniyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım ortaklarının, güvenlik sorunlarına rağmen Sudan'daki kolera salgınıyla mücadele çalışmalarına destek vermeyi ve ihtiyaç sahiplerine kritik yardımlar ulaştırmayı sürdürdüğü bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), sağlık yetkililerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteğiyle salı günü Kuzey Darfur eyaletindeki Tawila'da 10 günlük kolera aşılama kampanyası başlattığını açıkladı. Kampanyayla yerinden edilmiş 95.000 kişinin korunması hedefleniyor.

DSÖ'ye göre, Sudan'da haziran ayında ilan edilen kolera salgınında altı eyalette yaklaşık 2.900 vaka ve salgınla bağlantılı 247 ölüm bildirildi.

OCHA günlük bülteninde ayrıca, Uluslararası Göç Örgütü ve ortaklarının yakın zamanda Tawila, Al Lait ve Um Hajaleej bölgelerinde 12.000 kişiye acil barınma ve temel ev eşyaları sağladığını belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, Kuzey Darfur'da geçen hafta yaklaşık 1.300 kişi, Sudan-Çad sınırı yakınındaki Um Baru bölgesine bağlı köylerde artan güvenlik sorunları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu kişilerin eyaletin başka bölgelerine ve sınırı geçerek Çad'a sığındıkları bildirildi.

Güney Darfur eyaletindeki Nyala kentinde salı günü farklı noktalara üç insansız hava aracı saldırısı düzenlenirken, Mavi Nil eyaletinde pazartesi günü artan güvenlik sorunları nedeniyle Sudan-Etiyopya sınırındaki Geisan bölgesine bağlı çeşitli köylerden 3.300'den fazla kişi yerinden edildi.

OCHA, Güney ve Orta Darfur eyaletlerinin bazı kesimlerinde toplumlar arası gerilimin arttığını ve son günlerde can kayıplarına neden olan çeşitli olayların bildirildiğini kaydetti.

Ofis, "Tüm taraflara bir kez daha sivilleri ve sivil altyapıyı korumaları ve insani yardımın hızlı, güvenli, engelsiz ve kesintisiz şekilde ulaşmasını kolaylaştırmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel BM, Sudan'da kolera salgınına karşı 95 bin kişilik aşılama kampanyası başlattı - Son Dakika

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