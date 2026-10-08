BM, Sudan'da sivillerin El Nino kaynaklı açlıkla karşı karşıya olduğunu uyardı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da devam eden şiddetin siviller üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu belirterek, sivillerin ayrıca El Nino'nun tetiklediği artan açlık ve iklim şoklarıyla da karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında konuştu.

Sudan'daki BM çalışanlarının ülkede devam eden şiddetin siviller üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu anlatan Dujarric, "Siviller ayrıca El Nino'nun tetiklediği artan açlık ve iklim şoklarıyla da karşı karşıya." dedi.

Dujarric, BM ve ortaklarının ülkedeki çatışmalardan kaçan kişilere yönelik desteği artırdığını ancak bu çerçevede insani ihtiyaçların da sürekli arttığını belirtti.

Darfur'un doğusunda El Nino nedeniyle yağışların yetersiz kalması ve tarımsal üretimin azalması nedeniyle üç köyde 22 binden fazla kişinin ciddi ihtiyaçlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Dujarric, bu yıl ekili arazinin yalnızca dörtte birinden azının ürün verdiği bilgisini paylaştı.

Dujarric, diğer yandan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Darfur'da kaynakların acilen artırılması çağrısında bulunarak özellikle 700 binden fazla yerinden edilmiş insanın sağlık, beslenme, su, sanitasyon ve koruma hizmetlerinde ciddi eksikliklerle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunduğuna işaret etti.

"DSÖ'nün bizlere bildirdiğine göre, 97,7 milyon dolarlık insani yardım çağrısının yalnızca yüzde 23'ü finanse edilmiş durumda." diyen Dujarric, insani yardımlara ek fon sağlanması ve çatışmalarda sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulundu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, HDK'nin orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlığın ardından çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde kıtlık koşulları ortaya çıkarken on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Sudan'daki çatışmalar dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtı.