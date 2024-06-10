BM, Sudan\'daki hastane saldırısına tepki gösterdi

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki Güney Hastanesine Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Faşir'de artan şiddetin siviller üzerinde korkunç etkisine dikkati çeken Griffiths, "Sudan'da gördüğümüz çatışma, yağmalama ve suçların hemen durması lazım." ifadesini kullandı.
Griffiths, HDK'nin Güney Hastanesine yönelik saldırısını dehşetle karşıladığını bildirdi.
HDK'nin Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki Güney Hastanesine baskın yaptığı açıklanmıştı.
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