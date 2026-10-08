BM, Suudi havalimanlarına dün düzenlenen Husi saldırılarını kınadı; 3 ölü, 36 yaralı var - Son Dakika
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BM, Suudi havalimanlarına dün düzenlenen Husi saldırılarını kınadı; 3 ölü, 36 yaralı var

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BM, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı; özellikle Abha ve Riyad'daki havalimanlarına düzenlenen son saldırılara dikkat çekti. GACA ise dün bu saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik devam eden saldırılarını "şiddetle" kınadığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında konuştu.

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik devam eden saldırılarına dikkati çeken Dujarric, "Bu saldırıları, özellikle de Abha Uluslararası Havalimanı ve başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik son saldırıları şiddetle kınadığımızı bir kez daha yineliyoruz." dedi.

Yemen ve çevresinde devam eden askeri tırmanıştan ve birçok cephede süren yoğun çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirten Dujarric, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasak olduğunu vurguladı.

Dujarric, taraflara, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki taahhütlerine ve yükümlülüklerine uyma, sivillere ve sivil altyapıya saldırmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), dün ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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