BM temsilcisi Grundberg'den Yemen uyarısı, savaş bölgesel çatışmaya dönüşebilir
BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de yeniden alevlenen savaşın ülkeyi küresel etkileri de olabilecek daha geniş çaplı ve çözümsüz bir bölgesel çatışmanın içine sürükleme riski taşıdığı uyarısında bulundu. Grundberg bu açıklamayı New York'taki BM Güvenlik Konseyi toplantısında video bağlantısıyla yaptı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında video bağlantısı aracılığıyla konuşma yapan BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 10 Eylül 2026.
Grundberg perşembe günü yaptığı açıklamada, Yemen'de yeniden alevlenen savaşın ülkeyi, küresel etkileri de olabilecek daha geniş çaplı ve çözümsüz bir bölgesel çatışmanın içine sürükleme riski taşıdığı uyarısında bulundu. (Fotoğraf: Manuel Elias/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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