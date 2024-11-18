BM ve Endonezya'nın Küresel İşbirliği - Son Dakika
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BM ve Endonezya'nın Küresel İşbirliği

Guterres, Endonezya'nın BM için önemli bir ortak olduğunu vurguladı ve stratejik rolünü değerlendirdi.

18.11.2024 14:47
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel sorunlar karşısında Endonezya ile ortak bir zemin paylaştıklarını bildirdi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 18-19 Kasım'da "adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" temasıyla G20 Liderler Zirvesi düzenleniyor.

Endonezya Kabine Sekretaryasından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Prabowo Subianto, zirve marjında BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Prabowo, "Küresel barışı, adaleti ve uluslararası hukuku korumadaki tutarlılığınızı takdir ediyoruz" dedi.

Gıda güvenliği, yoksulluğun azaltılması, insan hakları ihlalleri ve Filistin krizinin ele alınması dahil konularda Endonezya'nın BM'yi desteklediğini bildiren Prabowo, ülkesinin "gerektiğinde barış gücü konuşlandırmak" dahil dünya barışına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

"BM için önemli bir ortak"

Guterres ise "BM için önemli bir ortak" şeklinde nitelediği Endonezya'nın küresel arenada stratejik rolünün önemini vurguladı.

"Bugün karşı karşıya kaldığımız önemli sorunlar konusunda Endonezya ile ortak bir zemin paylaşıyoruz" diyen Guterres, Endonezya'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)-BM işbirliği ile Myanmar ve Orta Doğu'daki krizlerin çözümünde aktif rol oynadığını vurguladı.

Prabowo ekimde görevine başladı

2014-24 dönemine denk gelen 7. Devlet Başkanı Joko Widodo yönetiminde 2019-24 yıllarında Savunma Bakanlığını üstlenen Prabowo, Widodo'nun görev süresi dolduğu için aday olmadığı seçimlerden galip ayrılmıştı.

Eski Endonezya Devlet Başkanı Suharto'nun damadı olan 73 yaşındaki emekli general Prabowo Subianto, bu yıl 20 Ekim'de yemin ederek Endonezya'nın 8. Devlet Başkanı olmuştu.

Kaynak: AA

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