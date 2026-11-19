BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki durumun her geçen gün kötüleştiği uyarısında bulunarak ağustostan bu yana 350 binden fazla insanın evlerinden zorla çıkarılarak yerinden edildiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Yemen'deki durumun her geçen gün kötüleştiği uyarısında bulunan Haq, "Ağustos ayından bu yana 350 binden fazla insan evlerinden zorla çıkarıldı, çocuklar öldürüldü, hastanelere saldırıldı." diye konuştu.

Haq, çatışmalar nedeniyle ülkede kapanan yolların insanları acil ihtiyaç duydukları yiyecek, ilaç ve diğer temel malzemelerden mahrum bıraktığına da dikkati çekti.

BM'nin Yemen'deki en üst düzey yetkililerle temas halinde olduğunu belirten Haq, "Taiz ve insanların acil yardıma ihtiyaç duyduğu diğer bölgeler de dahil olmak üzere Yemen genelinde sürekli insani yardım erişiminin sağlanması için baskı yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Haq ayrıca, Yemen'de Husiler tarafından keyfi olarak gözaltında tutulan BM personeli ile diğer insani yardım çalışanlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.