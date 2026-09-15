BM Yemen uyarısı yaptı, çatışmalar 100 binden fazla kişiyi yerinden etti - Son Dakika
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BM Yemen uyarısı yaptı, çatışmalar 100 binden fazla kişiyi yerinden etti

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BM, Yemen'de çatışmalar nedeniyle sivil kayıpların arttığını ve insanların evlerinden ayrılmaya zorlandığını bildirdi. UNHCR'nin aktardığına göre özellikle batı kıyısında tırmanan çatışmalar ülke içinde 100 binden fazla insanı yerinden etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki gelişmelerden endişe duyduğunu açıklayarak, çatışmalar nedeniyle sivil kayıpların artmaya devam ettiği ve insanların evlerinden ayrılmaya zorlandığı konusunda uyardı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

"Oradaki (Yemen) durumdan endişe duyuyoruz" diyen Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin çatışmalar nedeniyle sivil kayıpların artmaya devam ettiği ve insanların evlerinden ayrılmaya zorlandığı konusunda uyardığını belirtti.

Dujarric, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), özellikle Yemen'in batı kıyısında hızla tırmanan çatışmaların, ülke içinde 100 binden fazla insanı yerinden ettiğini ve binlercesinin daha Babülmendep Boğazı'nın ötesindeki Cibuti'ye sığınmak zorunda kaldığını aktarıyor." dedi.

Çatışmaların zaten zor durumda olan insani yardım operasyonlarını giderek artan bir baskı altına soktuğuna??????? işaret eden Dujarric, "En büyük zorluklardan biri, çatışmalar nedeniyle oluşan güvensizlikten kaynaklanan hareket kısıtlamaları." ifadesini kullandı.

Dujarric, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ın, yerinden edilmiş ailelere ve onları kabul eden topluluklara acil yardım sağlamak için Merkezi Acil Yardım Fonu'ndan 9 milyon dolar ayırdığı bilgisini paylaştı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zübab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Yemen uyarısı yaptı, çatışmalar 100 binden fazla kişiyi yerinden etti - Son Dakika

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