BMGK, Haiti yaptırımlarını 15 Ekim 2027'ye kadar uzattı, Rusya çekimser kaldı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'ye yönelik seyahat, varlık dondurma ve silah ambargosunu kapsayan yaptırımları bir yıl daha uzattı.

ABD ve Panama'nın kaleme aldığı karar tasarısı BMGK'da oylamaya sunuldu.

15 üyeli BMGK'daki oylamada 14 ülke yaptırımlar için "evet" oyu kullanırken, Rusya "çekimser" kaldı.

Alınan karar ile Haiti'ye yönelik hedefli seyahat yasağı, varlık dondurma ve silah ambargosu önlemlerini içeren yaptırımlar 15 Ekim 2027'ye kadar uzatıldı.

BMGK, ilk kez 21 Ekim 2022'de Haiti'ye yönelik yaptırım kararı almıştı.