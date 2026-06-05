BMGK, Ukrayna İçin Acil Toplanacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın ülkesine hafta başında düzenlediği yoğun hava saldırılarının ardından yaptıkları çağrı üzerine 8 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil toplanacağını bildirdi.
Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun hafta başında Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırısı nedeniyle BMGK'nin acilen toplanmasını talep ettiklerini belirtti.
BMGK'nin 8 Haziran'da toplanacağını aktaran Sybiha, Rusya'nın barış yerine gerilimi tırmandırmayı seçtiğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde Moskova'ya önemli bir teklifte bulunduğunu kaydeden Sybiha, savaşın bitirilmesi için Rusya'ya yönelik baskının sürdürülmesi gerektiğini savundu.
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