Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden 2025'te Yoğun Mesai

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği bakım, onarım ve imalat çalışmalarıyla kentin çehresini yenilerken, belediye hizmetlerinin de kesintisiz sürmesini sağladı.

Bodrum'un estetik dokusunu korumak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yılı yoğun bir mesai ile tamamladı.

Teknik altyapı ve aydınlatma çalışmaları

İlçe genelinde meydana gelen elektrik arızalarına anında müdahale eden ekipler, sokak aydınlatmalarının bakım ve onarımlarını yürüttü. Ayrıca, belediye duyurularının sağlıklı bir şekilde yapılması için anons cihazlarının teknik donanımları sürekli olarak kontrol edilerek çalışır durumda tutuldu.

Kent mobilyalarında yerli üretim ve bakım

Ekipler, banklar, oturma grupları, piknik masaları ve çöp kovaları gibi ahşap kent mobilyalarını belediye bünyesinde imal ederken; mevcut mobilyaların da bakım ve onarımları yaparak kullanım ömürleri uzattı.

Güvenli ve fonksiyonel şehir yapısı

Vatandaşların güvenliği için kullanım sonucu yıpranan mazgallar tamir edilerek kaynak ve güçlendirme işlemleri yapıldı. Ayrıca, kent genelindeki büstlerin bakım ve onarımları gerçekleştirildi.

Araç filosu her an göreve hazır

Belediye bünyesinde hizmet veren araçların periyodik bakımları aksatılmadan yapıldı. Bu sayede sahadaki çalışmaların kesintisiz ilerlemesi sağlanarak olası aksaklıkların önüne geçildi.

Temiz ve estetik bir Bodrum

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları silindi. Yıpranan yüzeylerde yapılan boya-badana ve yenileme çalışmalarıyla şehrin düzeni ve estetik görünümü korundu.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Bodrum'un her noktasında daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmak için 2026 yılında da bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.